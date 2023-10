Apple Watch: il modello Edition in oro 18 carati è obsoleto

Nel 2015 venne annunciato per la prima volta Apple Watch, ora giunto alla Series 9 e all’Ultra 2, e in tale occasione venne presentato il modello Edition in oro 18 carati. Lo scorso 30 settembre, però il modello dello smarwatch della “mela morsicata” dedicato agli amanti del super lusso e quelli di prima generazione sono diventati obsoleti.

Apple Watch Edition in oro 18 carati è obsoleto

La consolazione per chi ne aveva effettuato l’acquisto, oltre al valore materiale del dispositivo (per la cassa sarebbero stati usati circa 29.16 grammi di oro), e che in futuro potrebbe diventare un vero e proprio pezzo da collezione.

L’Apple Watch Edition in oro era stato voluto da Jony Ive, che al momento del lancio del dispositivo era a capo del design dei prodotti di Apple, con l’obiettivo di far entrare il colosso di Cupertino nel mercato degli orologi di lusso. Lo smartwatch in questione veniva venduto a prezzi compresi tra gli 11.200 euro e i 18.400 euro e ha abbandonato la scena dopo un anno, cedendo il passo ad edizioni in ceramica più economiche e poi in titanio.

Come anticipato, Apple ha inserito nella lista dei prodotti obsoleti anche tutti gli altri Apple Watch di prima generazione, comprese le varianti in alluminio e acciaio inossidabile, sia da 38 mm che da 42 mm, oltre a tutte le versioni Hermès.

Da tenere presente che Apple considera un prodotto vintage quando non è stato venduto per più di cinque anni. In questo caso, i clienti potrebbero ancora trovare parti disponibili per la riparazione presso gli Apple Store e i Centri Assistenza Autorizzati (AASP), mentre quando un prodotto non viene più distribuito per più di sette anni viene considerato obsoleto dall’azienda.