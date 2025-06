Apple: iPhone XR e XS non supporteranno iOS 26

In occasione della WWDC 2025 che andrà in scena dal 9 al 13 giugno, Apple toglierà i veli ai nuovi sistemi operativi per i suoi dispositivi. Tra i protagonisti ci sarà anche iOS 26, il quale dovrebbe essere compatibile con iPhone 11 e modelli successi quando verrà rilasciato pubblicamente in autunno. I modelli esclusi dall’update sono pertanto quelli immediatamente precedenti, tra cui anche iPhone XR e XS, compresa la variante Max.

Apple: iPhone XR e XS non potranno essere aggiornati a iOS 26

Da mesi si discute in merito al fatto se iPhone XR e XS possano essere coinvolti o meno nel processo di update, ma in base alle più recenti indiscrezioni pare proprio che saranno tagliati fuori. Infatti, un leaker su X con account privato e dalla reputazione piuttosto buona, ha diffuso la lista degli iPhone compatibili con iOS 26 e i modelli in questione non sono presenti.

Ecco, dunque, l’elenco degli iPhone che dovrebbero supportare con il nuovo sistema operativo del colosso di Cupertino.

iPhone 17

iPhone 16

iPhone 15

iPhone 14

iPhone 13

iPhone 12

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

Ad ogni buon conto, anche se iPhone XR e XS non dovessero effettivamente supportare iOS 26 potranno comunque continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza. Gli utenti che posseggono i dispositivi in questione potranno pertanto continuare a fare uso in tutta tranquillità almeno per qualche tempo.

Ovviamente occorre tenere presente che trattandosi di informazioni non diffuse ufficialmente da Apple il tutto è da prendere con le pinze fino a quando la stessa azienda non provvederà a confermare o smentire la cosa.