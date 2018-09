Apple conferma "per errore" iPhone XS, XS Max e XR

Quando mancano ormai poche ore alla presentazione ufficiale dei nuovi device Apple, ecco una prima conferma (involontaria?) su quelli che saranno i nomi dei telefoni: la new entry del catalogo si chiamerà iPhone XS, il modello con schermo più grande iPhone XS Max e quello destinato invece alla fascia entry level del mercato iPhone XR. Niente Phone XS Plus e iPhone XC, dunque, ipotesi formulate dalle tante voci di corridoio circolate nell’ultimo periodo.

iPhone XS, XS Max e XR

La notizia arriva dalla redazione di All Things How e fa riferimento alla sitemap (ora rimossa) aggiornata dal gruppo di Cupertino per linkare i nuovi prodotti. Come si può vedere dallo screenshot allegato di seguito, sono stati rintracciati chiari riferimenti ai nomi dei dispositivi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, iPhone XS dovrebbe includere un display OLED da 5,8 pollici, mentre il fratello maggiore iPhone XS Max sarà quasi certamente dotato di uno schermo OLED da 6,5 pollici, andando così a competere direttamente con i modelli top di gamma del segmento phablet. iPhone XR, invece, dovrebbe integrare un pannello LCD con diagonale pari a 6,1 pollici.

Apple Watch e iPad Pro

Nello stesso file XML scoperto da ATH sono stati individuati riferimenti a Apple Watch Series 4, la prossima generazione di orologi intelligenti della mela morsicata, compatibili con cinturini da 40 mm e 44 mm. Alcuni rumor vorrebbero fissata sempre per questa sera la presentazione del nuovo iPad Pro, di cui però non è stata rinvenuta traccia nella sitemap.

L’evento Apple

Per la prima volta in assoluto, Apple trasmetterà l’evento di presentazione in diretta streaming attraverso un social network. La piattaforma scelta dal colosso di Cupertino è Twitter, con una pagina ufficiale creata ad hoc e che nonostante ancora non ospiti alcun contenuto è già arrivata a chiamare a sé oltre due milioni di follower. Tutto quanto legato all’appuntamento sarà raccolto dall’hashtag #AppleEvent. Il keynote prenderà il via quando da noi saranno le ore 19:00, presso lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park, nuova struttura inaugurata dal gruppo lo scorso anno.