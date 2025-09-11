Apple lancia il nuovo cariactore MagSafe Qi2 25W

Apple ha da poco presentato i nuovi iPhone 17 e per l’occasione ha lanciato anche il nuovo caricatore MagSafe con certificazione Qi2 25W, ad essi dedicato, ma non solo.

Apple: ecco il nuovo caricatore MagSafe con certificazione Qi2 25W

Rispetto al caricatore MagSafe precedente, l’unico cambiamento è l’adozione dello standard Qi2 25W, altrimenti nota come Qi 2.2. Si tratta di una modifica di gran rilievo, in quanto in questo modo il nuovo caricabatterie MagSafe può caricare in modalità wireless non solo gli iPhone, ma anche altri dispositivi che adottano il medesimo standard, come nel caso dei nuovi smartphone Pixel 10 di Google, mentre la versione precedente offriva solo velocità di ricarica da 25 W per tutti i modelli di iPhone 16 e iPhone 17, escluso l’iPhone 16e.

Con l’avvento di iOS 26, che verrà rilasciato pubblicamente il 15 settembre prossimo, tutti i modelli di iPhone 16 e iPhone 17 andranno a supportare Qi2 25W, escluso l’iPhone 16e. Dopo essere stati aggiornati a iOS 26, questi dispositivi potranno essere caricati in modalità wireless con qualsiasi caricabatterie Qi2 da 25W, comprese le più recenti opzioni di altre marche, come Belkin e Aukey.

Da tenere presente che quella ora lanciata è la terza versione del caricatore MagSafe di Apple. Il primo modello venne introdotto dal colosso di Cupertino nel 2020.

Il nuovo caricatore MagSage è già disponibile all’acquisto con cavo USB-C integrato da 1 o 2 metri, a seconda delle esigenze, con prezzi compresi tra 39 dollari e 49 dollari negli Stati Uniti. Sarà disponibile anche in Italia e il prezzo dovrebbe essere simile, ma ovviamente con adeguamento IVA.