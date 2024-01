Apple lancia lo spot del Vision Pro disponibile da febbraio

Apple ha diffuso una pubblicità per il suo nuovo dispositivo, il Vision Pro, le cuffie per la realtà mista che Tim Cook ha definito come un computer spaziale. Il lancio sul mercato statunitense è previsto per il 2 febbraio, a pochi giorni dalla diffusione dello spot.

La pubblicità ha lo scopo di far conoscere il visore al pubblico americano meno avvezzo alle tecnologie avanzate. Il Vision Pro, infatti, ha un prezzo elevato di 3.500 dollari, ma è – incredibilmente – già sold out. Tuttavia, la pubblicità potrebbe influenzare le vendite future di questo innovativo dispositivo.

Le funzioni del visore mostrate nello spot “Hello Apple Vision Pro”

Lo spot è intitolato “Hello Apple Vision Pro“, in riferimento alla prima pubblicità dell’iPhone che ha fatto colpo. Alla WWDC 2023, Tim Cook ha presentato il visore di realtà mista come la più grande innovazione di Apple, al pari dell’iPhone.

Lo spot pubblicitario di Apple per il Vision Pro si apre con le note di “Dreamer” dei Supertramp. Si vedere un uomo barbuto che indossa il dispositivo e, tramite movimenti oculari e gestuali, crea un ambiente di lavoro virtuale completo di Keynote e Messaggi. Si passa poi a un altro utente rilassato sul divano con popcorn, che guarda “Napoleon” di Ridley Scott su un maxischermo, ingrandendolo con un gesto touch.

Si vede poi una donna che fa una videochiamata con l’avatar di un altro utente Vision Pro mentre prepara la valigia, e altri che esplorano paesaggi immersivi o guardano film durante un volo.

Lo spot evidenzia come il visore di Apple per la realtà mista non isoli l’utente dal mondo reale, ma gli permetta di lavorare in multitasking. L’uomo barbuto, infatti, riesce a fare i panini per i figli, a giocare a calcio e a rispondere alle e-mail, mentre usa il Vision Pro.

Lo spot non rivela nulla di nuovo sul Visore di Apple

Lo spot in realtà non fornisce informazioni aggiuntive sulle funzioni del visore di Apple, che erano state già mostrate alla WWDC 2023. Inoltre, gli sviluppatori di applicazioni per la realtà virtuale hanno avuto accesso al dispositivo e ne hanno svelato altre potenzialità.