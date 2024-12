Apple lavora a un Magic Mouse totalmente rinnovato

Apple ha lanciato un nuovo modello di Magic Mouse a ottobre scorso, dotato di porta di ricarica USB-C invece che dell’ormai superato connettore Lightning, ma a parte ciò il dispositivo è rimasto identico al suo predecessore. A quanto pare, però, l’azienda sta lavorando a una versione realmente rinnovata del suo mouse.

Apple: un Magic Mouse tutto nuovo in lavorazione

Secondo l’ultima edizione della newsletter Power On di Mark Gurman, infatti, il colosso di Cupertino sta lavorando a una versione totalmente ridisegnata del Magic Mouse, affrontando finalmente alcune delle critiche principali ricevute nel corso degli anni e mirante ad essere maggiormente in linea con i tempi moderni, andando anche e soprattuto a rivolvere i problemi di comfort e funzionalità.

Il design attuale del Magic Mouse, sebbene iconico, presenta due importanti problemi: la scarsa ergonomia, che lo rende scomodo durante sessioni di utilizzo prolungate, e la posizione del connettore di ricarica, situato nella parte inferiore del mouse e che proprio per questo costringe gli utenti a interrompere completamente l’uso del dispositivo durante la ricarica.

Al momento, i dettagli tecnici del nuovo progetto sono ancora scarsi, ma l’obiettivo è realizzare un dispositivo più ergonomico, possibilmente con caratteristiche più vicine ai mouse premium, come la celeberrima gamma MX Master di Logitech, particolarmente amata dagli utenti.

Il redesign del Magic Mouse si inserisce in una strategia più ampia di Apple per rinnovare i suoi accessori, in parallelo con la transizione verso i nuovi MacBook Pro con display OLED previsti per il 2026.

L’arrivo del nuovo Magic Mouse non è però previsto nel breve termine. Secondo Gurman, la finestra di lancio è fissata tra i prossimi 12-18 mesi, dunque indicativamente tra la metà e la fine del 2026.