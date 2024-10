Apple: nuovo Magic Mouse, vecchio problema di ricarica

Nelle scorse ore, Apple ha tolto i veli al nuovo iMac con processore M4 e contestualmente sono stati annunciati i nuovi accessori “Magic” con porta di ricarica USB-C al posto della Lightning, orami sempre più prossima al pensamento. Per tastiera e trackpad non vi era nessuna aspettativa particolare se non la tipologia di porta implementata, appunto, ma per quanto riguarda il Magic Mouse in molti avevano sperato che venisse cambiata la posizione del connettore, cosa che invece non è accaduta.

Apple: il nuovo Magic Mouse ha ancora la porta di ricarica sul fondo

Anche per il nuovo Magi Mouse, infatti, il connettore continua a restare lì dov’era, nella parte in basso del dispositivo, dunque decisamente poco accessibile, costringendo gli utenti a girare il mouse per collegarlo al cavo e ricaricarlo e risultando praticamente impossibile da utilizzare durante questa fase.

Il nuovo Magic Mouse rimane altresì esteticamente uguale ai modelli precedenti e pure se nelle immagini promozionali sul sito dell’azienda di Tim Cook e sullo store non è visibile da ogni angolazione, il file 3D dell’iMac in realtà aumentata conferma che effettivamente non sussistono differenze.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, il Magic Mouse è stato annunciato per la prima volta nel 2009. Si presentava come un prodotto innovativo grazie alla sua superficie multitouch, permettendo di eseguire gesti come lo scorrimento e lo zoom con lo scorrimento delle dita. Inizialmente il funzionamento era basato su batterie, ma nel 2015 Apple ha aggiornato il dispositivo ora con una batteria ricaricabile interna.