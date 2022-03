Apple: l'evento dell'8 marzo anticipa il visore?

Il giorno 8 marzo 2022 alle 19.00 (ora italiana), Apple terrà uno speciale evento in occasione del quale presenterà nuovi prodotti. Le comunicazioni ufficiali per potervi assistere sono state ufficialmente diramate dall’azienda della “mela morsicata” nelle scorse ore, per cui non vi è più alcun dubbio. Sul palcoscenico dovrebbero figurare i nuovi iPhone SE e iPad Air, un rinnovato Mac mini e nuovi modelli di MacBook Pro, mentre dei tanto chiacchierati quanto attesi Apple Glass non vi sarà traccia… o forse sì!

Apple Glass: anteprima sulla realtà aumentata all’evento

Dal material marketing dell’evento Apple della prossima settimana si intuisce infatti che il gruppo di Cupertino possa offrirci un “gustoso” assaggio dei suoi occhiali per la realtà aumentata, pur essendo il lancio vero e proprio ancora lontano, almeno stando alle indiscrezioni.

Più precisamente, nel tweet pubblicato da Greg Joswiak, dirigente del gruppo della mela, a proposito dell’evento in programma potrebbe celarsi un indizio di quello che vedremo presentato dall’Apple Park. Nel tweet c’è infatti il logo AR di Apple fluttuante su un palco e con i colori al neon, il che lascia presumere che l’azienda voglia presentare qualche dispositivo per la realtà aumentata.

A tutto ciò si somma poi il fatto che l’evento è intitolato “Peek Performance” e se Apple avesse voluto parlare di “performance al massimo” avrebbe scritto “Peak Perfomance”. Il termine “peek”, invece, suggerisce l’intendo dell’azienda di voler permettere di dare una sbirciata dietro le quinte, per permettere agli utenti di scoprire in anticipo qualcosa a cui il gruppo sta lavorando, ma che purtroppo non è ancora pronto per essere reso disponibile sul mercato. Staremo a vedere.