Apple: l'iPhone senza cornici non arriverà nel 2026

Il fatto che Apple intenda lanciare un iPhone senza cornici è cosa già vociferata, ma stando a quanto emerso nelle scorse, nel tentativo di rendere concreto il progetto, l’azienda starebbe affrontando serie difficoltà tecniche in base a cui la tecnologia in questione potrebbe non essere pronta entro il 2026, come invece era stato precedentemente messo in conto.

Apple lavora a un iPhone senza cornici

A riferire la situazione è stata la testata coreana The Elec, secondo cui Apple ha lavorato con Samsung Display e LG Display per sviluppare una rivoluzionaria tecnologia dello schermo, ma in corso d’opera sono sorti degli ostacoli.

Secondo quanto riferito, la visione di Apple differisce in modo significativo dalle implementazioni di display curvi esistenti, come quelle precedentemente utilizzate negli smartphone Samsung, e dal concetto di display a cascata quad-curvo di Xiaomi. Il gruppo capitanato da Tim Cook sta lavorando specificamente per evitare l’effetto lente d’ingrandimento che si verifica solitamente sui bordi dei display curvi come quelli già visti su alcuni smartphone.

Diversamente da altri device appartenenti alla medesima categoria, Apple immagina un design unico che mantiene il display piatto caratteristico dell’iPhone e i lati angolari mentre estende lo schermo senza soluzione di continuità sui bordi, in modo simile all’attuale design di Apple Watch. Alcuni addetti ai lavori del settore avrebbero descritto il design previsto come “simile a un ciottolo”.

Le sfide tecniche, come anticipato, sono però sostanziali. Sia Samsung Display che LG Display devono adattare due tecnologie esistenti, tra cui Thin Film Encapsulation (TFE) per proteggere i display OLED dai danni ambientali e Optical Clear Adhesive (OCA) per incollare pellicole adesive trasparenti attorno ai bordi curvi. I fornitori devono anche garantire che ci sia uno spazio adeguato per componenti come l’antenna dell’iPhone.

Apple aveva pianificato di iniziare la produzione di massa nel 2026, ma affinché ciò accadesse gli accordi con i produttori di display avrebbero dovuto essere già stati finalizzati. Questi colloqui sono però ancora in corso, suggerendo che le tempistiche per l’introduzione della tecnologia “zero-bezel” su un iPhone probabilmente saranno più lunghe.