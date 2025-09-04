Apple: l'iPhone tutto schermo arriva nel 2026

Un iPhone tutto schermo, vale a dire senza notch, fori o Dynamic Island è atteso da tempo. Gli utenti hanno iniziato a fantasticare su un dispositivo con tali fattezze almeno dal lancio dell’iPhone X avvenuto nel 2017. A quanto pare, però, i tempi sono finalmente maturi. Infatti, secondo un nuovo report di JPMorgan, l’anno propizio per Apple potrebbe essere il prossimo, il 2026, e il dispositivo in questione sarà in realtà il tanto chiacchierato iPhone pieghevole.

Apple: l’iPhone tutto schermo è atteso per il 2026

Andando più in dettaglio, il documento degli analisti di JPMorgan rivela che l’iPhone pieghevole avrà una fotocamera frontale da 24 MP integrata sotto lo schermo. Non si tratterà però di un singolo sensore, in quanto l’azienda dovrebbe introdurre una fotocamera frontale sia sul display esterno che su quello interno pieghevole, mantenendo la stessa qualità in entrambi i casi. Sarebbe questa la prima volta che un iPhone va a sfruttare la tecnologia della fotocamera sotto il pannello, eliminando così ogni cutout visibile.

Un altro dettaglio che contribuisce all’avvenuto di un iPhone con display senza interruzione alcuna è relativo all’autenticazione biometrica. In base a quanto emerso, il dispositivo non avrà alcun modulo Face ID integrato, ma sfrutterà piuttosto un sistema basato sul Touch ID, probabilmente collocato nel pulsante laterale, sulla falsariga di quanto già asserito da Ming-Chi Kuo, alla stessa maniera di quanto già visto sulla gamma iPad.

La Dynamic Island è probabile in realtà che possa sopravvivere esclusivamente a livello software, mantenendo le sue funzioni, senza però venire vincolata a un foro fisico sul display.