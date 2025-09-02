 iPhone Fold non avrà il Touch ID sotto lo schermo
Ming-Chi Kuo prevede che l'iPhone Fold di Apple non sarà dotato di Face ID sotto il display. Il sensore sarà integrato nel tasto laterale.
L’iPhone Fold che Apple avrebbe intenzione di immettere sul mercato per entrare a sua volta a far parte del segmento dei pieghevoli non sarà dotato di Touch ID sotto lo schermo. Il sensore di impronte digitali verrà infatti integrato nel pulsante laterale, una soluzione questa che il colosso di Cupertino ha già adottato per altri suoi device, precisamente per iPad Air e iPad mini.

iPhone Fold: sensore di impronte digitali integrato nel pulsante laterale

A fornire l’indiscrezione è stato, nelle scorse ore, Ming-Chi Kuo. In un post su X, infatti, riferendosi alle sue previsioni di marzo scorso riguardo il presunto iPhone pieghevole, il noto analista ha dichiarato: “Sei mesi fa, avevo previsto che l’iPhone pieghevole avrebbe utilizzato il Touch ID con pulsante laterale. Ora circolano voci di mercato secondo cui adotterà un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display, ma ritengo improbabile. Si prevede che Luxshare ICT fornirà il modulo Touch ID con pulsante laterale per l’iPhone pieghevole.”

La previsione originale di Kuo delineava un iPhone pieghevole in stile libro con un display interno di circa 7,8 pollici e uno schermo esterno da 5,5 pollici, al prezzo compreso tra 2.000 e 2.500 dollari. L’analista suggeriva inoltre che il gruppo capitanato da Tim Cook avrebbe escluso l’autenticazione tramite Face ID al fine di per risparmiare spazio interno a causa del design pieghevole.

Da tenere presente che secondo altre voci di corridoio la produzione di massa dell’iPhone Fold è prevista per la seconda metà del 2026, mentre il lancio sul mercato dovrebbe avvenire nell’autunno dello stesso anno.

Fonte: Ming-Chi Kuo

Pubblicato il 2 set 2025

Martina Oliva
2 set 2025
