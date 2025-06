Apple: l'iPhone XS è diventato ufficialmente vintage

L’iPhone XS di Apple è ufficialmente entrato a far parte dell’ormai sempre più folta e nostalgica schiera dei dispositivi vintage e non riceverà l’aggiornamento a iOS 26. L’azienda, infatti, ha provveduto a inserire in questo special elenco lo smartphone in oggetto proprio nelle scorse ore.

L’iPhone XS è diventato ufficialmente vintage

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, il colosso di Cupertino considera un dispositivo vintage quando sono trascorsi cinque anni dal momento in cui l’azienda ha smesso di distribuirlo per la vendita. Gli Apple Store e i fornitori di Assistenza Autorizzati Apple possono comunque offrire riparazioni per i dispositivi vintage, in base alla disponibilità delle parti.

Apple ha rilasciato l’iPhone XS a settembre 2018 e la produzione è stata interrotta dopo un anno. Tuttavia, il dispositivo è rimasto disponibile attraverso rivenditori selezionati per più tempo, per cui solo di recente ha raggiunto il traguardo dei cinque anni per lo stato vintage.

Tra altri due anni, poi, lo smartphone sarà classificato come completamente obsoleto e a quel punto la “mela morsicata” non riparerà più il dispositivo.

Da tenere presente che Apple ha già classificato la variante Max come vintage a novembre 2024, unitamente all’iPhone 6 Plus.

Nel complesso, l’iPhone XS ha rappresentato un aggiornamento relativamente minore rispetto all’iPhone X. Le nuove funzionalità chiave del dispositivo includevano un chip A12 Bionic più veloce, fotocamere migliorate e il supporto per la doppia SIM, mentre l’iPhone XS Max offriva un display più grande da 6,5 pollici.

Da notare che, in concomitanza all’iPhone XS, Apple ha spostato l’iPad 5 dalla lista vintage alla lista obsoleta di oggi.