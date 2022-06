Apple: Mac mini, avvistati due nuovi modelli online

Oggi si terrà la tanto attesa WWDC 2022, evento in occasione del quale Apple presenterà i nuovi sistemi operativi destinati ai suoi dispositivi, ma dovrebbero esserci pure delle novità sul fronte hardware. Nelle ultime ore, infatti, ha iniziato a circolare online la notizia secondo cui il gruppo di Cupertino potrebbe lanciare dei nuovi modelli di Mac mini.

Apple: nuovi Mac mini con chip M2 e M1 Pro

L’indiscrezione prende le mosse dall’avvistamento di due modelli presso lo store online di B&H Photo, rivenditore ufficiale dell’azienda della “mela morsicata”. Le pagine dedicate ai due prodotti in questione sono scarne di dettagli, ma le descrizioni non lasciando spazio a molti dubbi e in tutti e due i casi viene fatto riferimento ad articoli presto in arrivo.

Uno dei due computer viene etichettato con il nome di Apple Mac mini 8/256 M2, dunque si tratterebbe di un computer dotato di chip M2, destinato a rimpiazzare l’attuale Mac mini con chip M1 in vendita negli Apple Store, ma pure su Amazon (dove al momento è in sconto del 14% rispetto al prezzo di listino) e presso altri rivenditori.

L’altro modello, invece, viene etichettato come Apple Mac mini tower 8/256 M1P. La sigla “M1P” suggerisce che possa trattarsi di un dispositivo basato sul chip M1 Pro, mentre la dicitura “tower” potrebbe stare a indicare che ha dimensioni maggiori rispetto al Mac mini base. Si ipotizza pure che possa trattarsi del Mac Pro con chip Apple Silicon, ma è piuttosto strano il fatto che Apple abbia deciso di rinunciare alla storica denominazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.