Apple Mac mini: dimensioni ridotte e chip M4

Il noto Mark Gurman aveva già anticipato alcune informazioni sui prossimi Mac con chip Apple M4. Il giornalista di Bloomberg ha ora svelato interessanti dettagli sul nuovo Mac mini. Oltre all’aggiornamento hardware è previsto un netta riduzione delle dimensioni.

Mac mini come Apple TV box?

Il nuovo Mac mini dovrebbe essere annunciato entro fine anno (forse ad ottobre), insieme ai nuovi iMac e MacBook Pro. I nuovi MacBook Air, Mac Pro e Mac Studio arriveranno probabilmente entro il primo semestre 2025. La prima novità del Mac mini è ovviamente il processore.

Apple utilizzerà quasi certamente i chip M4 e M4 Pro. Ciò significa che ci sarà un notevole salto prestazionale rispetto agli attuali M2 e M2 Pro. Il design del Mac mini non è cambiato molto negli ultimi 14 anni. Rispetto al modello del 2010 (il primo con telaio in alluminio) è stato solo eliminato lo slot per il masterizzatore DVD. Le dimensioni sono rimaste invariate: 3,58×19,7×19,7 centimetri.

Il nuovo modello dovrebbe essere molto più piccolo con dimensioni simili a quella del set-top-box Apple TV 4K (31x93x93 millimetri). Secondo Gurman, l’altezza potrebbe essere superiore a quella attuale. La riduzione delle dimensioni comporterà ovviamente l’eliminazione di alcune porte.

L’attuale Mac mini ha porta Gigabit Ethernet, due o quattro porte Thunderbolt, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI e due porte USB Type-A. Il nuovo modello dovrebbe avere solo uscita HDMI e tre porte USB Type-C (Thunderbolt).

Non ci sono informazioni sul prezzo. Quello base dell’attuale Mac mini è 599 dollari (729 euro in Italia). Apple potrebbe ridurre il prezzo del nuovo modello oppure lasciarlo invariato per incrementare i margini di guadagno.