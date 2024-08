Mac con chip M4 e Watch SE 3 in plastica entro fine anno

Nella sua newsletter settimanale Power On, il noto Mark Gurman di Bloomberg ha svelato alcune interessanti informazioni sui prossimi prodotti di Apple. Entro fine anno verranno annunciati i nuovi MacBook Pro, Mac mini e iMac con chip Apple M4, mentre MacBook Air, Mac Pro e Mac Studio verranno aggiornati nel 2025. Un Apple Watch SE di terza generazione con cassa in plastica potrebbe invece debuttare a settembre, insieme agli iPhone 16.

Nuovi Mac con chip M4 in arrivo

I chip Apple M delle prime tre generazioni sono stati annunciati con MacBook Air, MacBook Pro e iMac. Il chip Apple M4 è arrivato invece all’inizio di maggio insieme agli iPad Pro di settimana generazione (11 e 13 pollici). L’azienda di Cupertino ha cambiato strategia in quanto i tablet non venivano aggiornati a ottobre 2022.

I nuovi Mac con chip M4 dovrebbero essere annunciati nel mese di ottobre. Secondo le fonti di Mark Gurman, Apple svelerà iMac, Mac mini e MacBook Pro. Il primo prodotto integrerà la versione base del SoC, mentre per gli altri due verranno utilizzanti anche M4 Pro e M4 Max. L’attuale Mac mini integra i chip M2 e M2 Pro, quindi Apple passerà direttamente ai chip M4 e M4 Pro.

Lo stesso “salto” è previsto per Mac Pro e Mac Studio (i modelli attuali integrano M2 Max e M2 Ultra), quindi avranno chip M4 Max e M4 Ultra. I MacBook Air da 13 e 15 pollici integreranno invece il chip M4. Per Mac mini e Mac Pro è possibile anche un nuovo design.

Apple Watch SE 3 in plastica

Uno dei prodotti più interessanti dovrebbe essere Apple Watch SE 3. Le prime due generazioni hanno una cassa in alluminio. Secondo Gurman, l’azienda di Cupertino potrebbe usare la plastica rigida per ridurre i costi e quindi il prezzo finale. Ciò consentirà di offrire un numero maggiore di colori per gli utenti più giovani.

Lo smartwatch integrerà sicuramente un chip più potente. Non è noto però se Apple sceglierà S9 (quello dei Watch Series 9) o il nuovo S10 che verrà usato per i Watch Series 10. Potrebbero essere aggiunte funzionalità più avanzate, come l’elettrocardiogramma, ma in tal caso il prezzo rimarrà invariato.