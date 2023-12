Apple Mac Mini è in SCONTO su Amazon!

La CPU 8-core del chip M1 è progettata per affrontare con facilità anche i flussi di lavoro più impegnativi, come l’editing video 4K o la creazione di contenuti 3D. Questa GPU in particolare offre prestazioni ottimali per giochi e applicazioni di grafica avanzata, mentre il Neural Engine 16-core consente un’esecuzione rapida e fluida delle attività di apprendimento automatico. La CPU del chip M1 offre prestazioni fino a 3 volte più veloci rispetto ai modelli precedenti, garantendo un’esperienza più rapida e fluida nelle attività che richiedono tanta potenza di elaborazione.

Il Mac Mini 2020 è disponibile con 8GB di memoria unificata. La memoria unificata consente al sistema operativo e alle app di accedere alla memoria in modo efficiente, migliorando le prestazioni e l’esperienza utente. Grazie all’archiviazione SSD ultraveloce, il Mac Mini 2020 offre tempi di avvio e caricamento rapidissimi. Nessun problema di surriscaldamento, poi, con il sistema di raffreddamento avanzato che assicura che il dispositivo rimanga fresco e silenzioso anche durante le attività più impegnative.

Questo computer desktop è una scelta ideale per chi cerca un dispositivo potente e versatile, adatto a una varietà di utenti, tra cui coloro che lavorano con contenuti creativi e chiunque desideri una soluzione in grado di gestire qualsiasi attività. Ad esempio, un videomaker può sfruttare il Mac Mini 2020 per l’editing di video 4K o la creazione di filmati in realtà virtuale.