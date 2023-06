Apple Mac Pro 2023: bug con i dischi SATA

Apple ha da poco condiviso un documento di supporto tecnico con cui informa che alcuni dischi SATA potrebbero venire disconnessi improvvisamente sui nuovi Mac Pro che sono stati da poco presentati e lanciati sul mercato quando il computer viene riattivato dallo stop.

Mac Pro 2023: problemi con i dischi SATA

“Alcuni modelli di drive SATA potrebbero scollegarsi inaspettatamente dal computer dopo che il Mac si attiva dallo stop”, scrive Apple. “Questo può succedere se il Mac va automaticamente in stop o mettete il Mac in stop manualmente. Se vedete un messaggio con l’indicazione che il disco non è stato espulso correttamente, potete riavviare il Mac per ricollegare il drive”.

Si tratta chiaramente di un bug, non di una funzione prevista, a cui Apple intende rimediare con il rilascio di un aggiornamento di macOS che si spera possa arrivare a stretto giro, visto e considerato che la cosa va ad inficiare – e non poco! – l’operato degli utenti in possesso del nuovo computer desktop.

Come soluzione tampone, Apple suggerisce di disabilitare lo stop modificando le impostazioni di sistema, andando su Impostazioni di Sistema, selezionando la voce Schermata di blocco e da qui disabilitando l’opzione che consente di impostare l’intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il computer entri in stato di stop.

Da tenere presente che il Mac Pro 2023 può essere configurato secondo esigenza con unità SSD da 1 TB fino a un massimo di 8 TB ma tra le connessioni interne troviamo anche due porte Serial ATA (fino a 6 Gbps), fruibili per collegare dischi (SSD o tradizionali hard disk) con questa interfaccia.