Apple: Mac Studio in arrivo, l'ibrido tra Mini e Pro

La maggior parte delle notizie relative al mondo Apple che si stanno susseguendo nelle ultime ore fanno riferimento alle novità che arriveranno in occasione del keynote dell’8 marzo, ma ci sono pure svariate indiscrezioni in merito a prodotti dell’azienda che potrebbero vedere la luce nei prossimi mesi, come il nuovo e interessantissimo Mac Studio.

Apple lavora a Mac Studio, l’ibrido per i professionisti

Per il momento è ancora solo e soltanto di un rumor, ma stando a quanto dichiarato da fonti ritenute affidabili, si tratterebbe di un computer desktop ibrido tra Mac Mini e Mac Pro, in uscita nel 2022, con la presentazione prevista durante la WWDC di giugno e il lancio in autunno.

Il computer, dunque, dovrebbe presentarsi come una via di mezzo tra i due desktop Apple summenzionati, sia in termini tecnici che per quel che concerne la categoria di riferimento, ovvero i professionisti per i quali un Mac Pro risulta essere eccessivo, mentre un Mac mini non è sufficiente. Di conseguenza, pure il prezzo dovrebbe posizionarsi in maniera intermedia tra l’uno e l’altro computer.

Il form factor, invece, sarà quello del Mac Mini, ma sotto la scocca sarà presente un hardware molto più performate. Nello specifico, Apple starebbe pensando a due dispositivi della linea: una con chip M1 Max e una con una variante del chip Apple Silicon ancora più potente, con ben 40 core per la CPU e 128 core per la GPU.

Attualmente, il nuovo computer sarebbe noto trai dipendenti Apple con il nome in codice di J375, mentre il nome Mac Studio potrebbe non essere definitivo, per cui soggetto ad eventuali modifiche sino al momento del lancio.