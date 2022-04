Apple MacBook Air 13" M1: 230 euro in meno su Amazon

Un’offerta lampo di Amazon permette di acquistare l’ottimo Apple MacBook Air 13″ M1 da 256GB a soli 929 euro, invece di 1159 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari a 230 euro. Si tratta di un’occasione davvero ghiotta per questo speciale notebook.

Scegli il massimo della portabilità grazie alla sua leggerezza e alle forme sottili. Il design elegante lo rende adatto a qualsiasi utilizzo e non sfigurerà appoggiato a qualsiasi superficie di casa, perché sembrerà un bellissimo complemento d’arredo.

Uno dei vantaggi più apprezzati da chi ha acquistato questo Apple MacBook Air 13″ M1 è la durata della sua batteria e la sua silenziosità. Potrai utilizzarlo in viaggio senza problemi perché ti accompagnerà anche se non potrai ricaricarlo per molto tempo.

Inoltre, è un alleato per la tua concentrazione. Il particolare sistema di raffreddamento senza ventole lo rende estremamente adatto per il lavoro e lo studio. Non sentirai quel fastidioso rumore continuo perché il suo sistema si raffredderà senza supporto meccanico.

Apple MacBook Air 13″ M1: la soluzione alla tua mobilità

Apple MacBook Air 13″ M1 è la soluzione definitiva a te che cerchi un prodotto professionale, affidabile e adatto alla mobilità. A soli 929 euro, invece di 1159 euro, metti nel carrello un vero gioiello della tecnologia che ti regalerà tante soddisfazioni.

Prima fra tutte la durata della batteria che accompagnerà le tue attività lungo tutta la giornata. Infatti, con un normale utilizzo, questo MacBook garantisce fino a 18 ore di vita senza una ricarica. Ciò però non influisce sulla potenza che, invece, è data dal nuovo Chip Apple M1 con CPU 8-core capace di offrire prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente.

Non solo avrai a disposizione 256GB di memoria interna, per installare tutte le tue app e archiviare ciò che desideri, ma potrai anche godere della velocità supportata anche dagli 8GB di RAM di cui questo notebook MacOS è dotato.

Infine, con il display Retina da 13,3 pollici godrai di immagini bellissime. Scrittura e lettura non affaticheranno gli occhi grazie al testo nitido e definito, mentre l’accuratezza dei particolari saprà immergerti pienamente in ciò che stai vedendo.

Non lasciarti sfuggire questa occasione che solo Amazon può offrirti. Afferra la promozione e acquista l’incredibile Apple MacBook Air 13″ M1 a soli 929 euro, invece di 1159 euro.

