Apple MacBook Air M1 13" a soli 804€: offerta shock su eBay

Super offerta su eBay con protagonista uno dei laptop più amati di sempre che unisce ottimo prezzo ad alta qualità. Stiamo parlando del fantastico Apple MacBook Air M1 da 13 pollici. In questo momento il prezzo è tra i più convenienti sul web. Acquistalo adesso a soli 804,90€! Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa.

Per ottenere questo prezzo vantaggioso devi sfruttare il nuovo coupon disponibile su eBay. Aggiungilo al carrello e poi raggiungi la pagina dedicata al metodo di pagamento. Prima di scegliere come pagare, inserisci il Coupon NOVEMBRE24 nell’apposita casella dedicata ai Codici Sconto. Poi conferma tutto e ottieni così l’extra sconto promesso.

Scegliendo PayPal come metodo di pagamento hai anche un altro vantaggio molto interessante. Infatti, puoi scegliere se pagare tutto in un’unica soluzione al momento dell’acquisto oppure se dividere l’importo in 3 rate a tasso zero. Dovrai solo selezionare l’opzione “Paga in 3 rate” messa a disposizione da PayPal. La consegna gratuita è inclusa.

Apple MacBook M1 13″: veloce e silenzioso

Scegliere un Apple MacBook Air M1 13″ vuol dire farsi accompagnare da un laptop realizzato appositamente per essere leggero e silenzioso. Il suo design sottile permette di portarlo sempre con te in viaggio e poter così lavorare o divertirti ovunque con la stessa comodità di casa. Acquistalo ora in offerta speciale grazie al Coupon NOVEMBRE24 su eBay.

Si tratta di un vero e proprio best buy. Ricevendo tutti gli ultimi aggiornamenti hai subito accesso al nuovo sistema operativo di macOS per ottenere tante nuove funzionalità e la protezione necessaria per la sicurezza dei tuoi dati. Il display Retina da 13 pollici offre colori vivaci, dettagli incredibili e una risoluzione di 2560 x 1600 pixel.

Il chip M1 è perfetto per svolgere qualsiasi attività sia per produttività o intrattenimento. Hai una macchina in grado di gestire app e giochi senza problemi né rallentamenti, anche in multitasking. Inoltre, grazie alla tastiera comodissima scrivi senza stancarti e riduci gli errori di battitura. Acquista Apple MacBook Air M1 13″ a soli 804,90€.