Apple MacBook Air M3: ultimi pezzi a prezzo folle su eBay

Attualmente, il MacBook Air con chip M3 rappresenta il culmine dell’innovazione firmata Apple nel campo dei laptop ultraleggeri. Oggi è in offerta a soli 1269€ su eBay, ma devi sbrigarti perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Questo prezzo è per la versione con 16GB di RAM e 512GB di SSD. Ottieni questo sconto grazie al Coupon PSPRGEN25.

Questo laptop offre un rapporto qualità-prezzo semplicemente imbattibile. Ecco perché dovresti correre subito ad acquistarlo su eBay. Il cuore pulsante di questo gioiello tecnologico è il rivoluzionario chip M3. Questo processore, realizzato in casa, integra una CPU 8-core e una GPU 10-core. Questa combinazione garantisce prestazioni eccezionali in ogni attività.

Con 16GB di memoria unificata è possibile gestire app e giochi in multitasking intenso senza rallentamenti. Il vantaggio non sta solo nelle prestazioni e nel prezzo. Con eBay hai infatti la consegna gratuita direttamente a casa tua su tantissime destinazioni. Inoltre, scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero.

Apple MacBook Air M3: display mozzafiato e design ultra portatile

Perché dovresti scegliere un Apple MacBook Air M3? Prima di tutto per il prezzo. Infatti, grazie all’offerta con coupon di eBay, oggi te lo aggiudichi a soli 1269€ nella versione con 16GB di RAM e 512GB di SSD. Ma non è tutto. Infatti, questo laptop è perfetto per chi cerca un design ultra portatile e una autonomia incredibile.

Partendo dal design è fondamentale sottolineare il suo spessore di soli 1,13 cm con un peso di 1,24 kg. Si tratta del compagno ideale per i professionisti sempre in movimento. La scocca in alluminio, disponibile nell’elegante colorazione Midnight, non è solo bella da vedere, ma anche resistente e funzionale.

Continuando con la batteria, grazie all’ottimizzazione del chip M3, può vantare fino a 18 ore di autonomia. Infine, il display Liquid Retina da 13,6 pollici è semplicemente mozzafiato. Infatti, offre una risoluzione massima di 2560 x 1664 pixel con una densità di 224 ppi. Acquista il tuo Apple MacBook Air M3 a soli 1269€ con PSPRGEN25.