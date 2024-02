Apple: MacBook Pro OLED non prima del 2027

Stando a quanto riferito da fonti vicine alla catena di fornitura, Apple ha effettivamente in programma di lanciare sul mercato dei MacBook Pro con schermo OLED, ma a quanto pare ci vorranno ancora anni, questo perché uno dei fornitori si sta concentrando sui PC.

Apple: MacBook Pro con display OLED in arrivo tra anni

A riferire la notizia è stata la testata The Elec, affermando che un MacBook Pro OLED non può essere previsto prima del 2027, andando quindi in controtendenza rispetto alle precedenti previsioni secondo cui un dispositivo del genere sarebbe arrivato nel 2026 o ancora prima. Inoltre, viene riferito che i display utilizzeranno la tecnologia OLED di ottava generazione di Samsung, ma anche che questa non sarà un’esclusiva di Apple, infatti verrà sfruttata anche da clienti come Dell e HP.

In merito al quando la concorrenza del colosso di Cupertino potrebbe rilasciare dispositivi con schermi OLED non vengono forniti dettagli, ma non è escluso che possano arrivare prima dei MacBook Pro.

The Elec aggiunge altresì che Samsung punterà a rifornire per prime le altre aziende di PC, una mossa questa che probabilmente è riconducibile alla preoccupazione del gruppo sudcoreano per il calo delle vendite dei Mac che sono state registrate negli ultimi tempi.

La nuova fabbrica Samsung dovrebbe essere aperta entro la seconda metà dell’anno corrente.

Da tenere presente che i display OLED presentano svariati vantaggi rispetto ai display attualmente in uso sui MacBook. In particolare, offrono contrast ratio più elevati e, poiché non richiedono retroilluminazione, sono più sottili e consumano meno energia rispetto.