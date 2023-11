MacBook Pro con display OLED in lavorazione

I nuovi MacBook Pro con chip M3 sono stati presentati solo da pochissimo, ma già si parla di quelli che dovrebbero essere i futuri modelli, o per meglio dire il tipo di display che poteranno in dote. Una sola parola: OLED.

MacBook Pro con schermo OLED nel 2026

Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, Apple sarebbe al lavoro sui primi MacBook Pro equipaggiati con la tipologia di schermo in questione. Lo comunica l’analista Jeff Pu di Haitong Intl Tech Research, in una nuova nota per gli investitori.

L’analista asserisce che l’azienda della “mela morsicata” mira ad aggiornare i modelli dei suoi notebook Pro da 14 pollici e da 16 pollici con schermi OLED nel 2026. Allo stato attuale, i computer in questione utilizzano un display mini-LED, che il colosso di Cupertino identifica come Liquid Retina XDR.

Gli schermi mini-LED utilizzati nel MacBook Pro sono ampiamente apprezzati dagli utenti, ma i display OLED presentano svariati numerosi vantaggi e non a caso Apple li sfrutta anche su iPhone a partire dal modello X.

Da tenere presente che, unitamente all’informazione in questione, l’analista ha confermato i numerosi rumor secondo cui le versioni OLED di iPad Pro da 11 pollici e da 12,9 pollici sono in lavorazione per il prossimo anno, aggiungendo altresì che il colosso di Cupertino punta a 10 milioni di spedizioni dei suoi nuovi tablet entro la fine del 2024.

È stato anche riferito che Apple sta lavorando su una versione OLED del MacBook Air. L’aspettativa attuale, tuttavia, è che un pannello di questo tipo arriverà prima sul MacBook Pro.