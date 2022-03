Apple: macOS 12.3 potrebbe bloccare i MacBook M1

Nelle scorse ore, Apple ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per il suo sistema operativo per Mac, ovvero macOS Monterey 12.3. L’update porta in dote svariate novità e numerosi miglioramenti e fix, ma non sono tutte rose e fiori, come si suol dire. La più recente relase dell’OS sta infatti causando problemi sui computer sui quali sono state sostituite le schede logiche.

macOS 12.3: problemi sui MacBook M1 con scheda logica sostituita

Più precisamente, stando alle segnalazioni che stanno arrivando in uno specifico thread nel forum degli sviluppatori Apple, gli utenti che posseggono un Mac a cui è stata sostituita la scheda logica in maniera particolare i MacBook Pro con M1 e i più recenti MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, nel cercare di effettuare l’aggiornamento a macOS 12.3 provenendo da macOS 12.2.1 o versioni precedenti stanno rilevando errori, bootloop e blocchi del computer.

A causare il tutto sarebbe un bug presente nel nuovo firmware. L’unico sistema valido per far fronte alla cosa qualora il Mac non si riavvii dopo le sequenze di aggiornamento è quello di provare ad effettuare un recupero mettendo il computer in DFU manualmente e reinstallando la versione 12.2.1 che consente pure di mantenere tutti i dati. Per l’attuazione della procedura, però, è necessario avere a propria disposizione un secondo Mac.

Qualora a qualcuno fosse balzato in mente, al momento non è consigliabile recarsi in Apple Store e chiedere assistenza diretta, in quanto l’unica soluzione proposta sarà quella di sostituire la scheda logica, il che non va comunque a risolvere la difficoltà.