Apple: Magic Keyboard con USB-C nella primavera 2024

Quando faranno capolino sul mercato la Magic Keyboard, il Magic Mouse e il Magic Trackpad di Apple con USB-C? La risposta è presto data: nella primavera del 2024.

Apple: Magic Keyboard e altri accessori con USB-C nel 2024

Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, sulla falsariga di quanto precedentemente vociferato, tutte e tre le periferiche Apple che ora dispongono di una porta Lightning potrebbero ricevere un aggiornamento in primavera, andando a implementare la tanto bramata porta USB-C, portando quindi avanti il progetto di rimpiazzare il sistema di connettività proprietario con lo standard voluto dall’UE. Non è tuttavia chiaro se gli accessori subiranno ulteriori modifiche.

Da tenere presente che Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad sono praticamente gli stessi dall’ultimo importante aggiornamento avvenuto ad ottobre del 2015, sebbene nel corso degli anni siano state apportate alcune modifiche minori, incluso il passaggio ai cavi intrecciati e la disponibilità di nuove opzioni di colore solo con la vendita dell’iMac da 24 pollici. Inoltre, nel 2021, il colosso di Cupertino ha rilasciato una Magic Keyboard con un pulsante Touch ID.

Tra l’altro, anche se il Magic Mouse ha un’autonomia di circa un mese tra una ricarica e l’altra, la posizione della porta Lightning nella parte inferiore dell’accessorio è praticamente da sempre fortemente criticata da parte di molti utenti, in quanto ne impedisce l’utilizzo durante la ricarica. La speranza è pertanto quella che nella nuova versione con porta USB-C venga spostata in una posizione più comoda, ma al momento non vi è alcuna certezza a tal riguardo.