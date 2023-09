Apple: mouse, trackpad e tastiere USB-C in arrivo

Dopo il lancio dei nuovi iPhone 15 con USB-C e quello dei modelli aggiornati di AirPods ed EarPods anch’essi dotati della medesima porta, sono in arrivo tanti altri prodotti Apple senza Lightning. A rivelarlo è stato Mark Gurman di Bloomberg, con la sua più recente newsletter “Power On”.

Apple: Magic Mouse, Magic Trackpad ecc. con USB-C

Andando più nello specifico, stando a quanto riferito dal giornalista, che ha tra l’altro fatto luce pure in merito ai futuri computer, smartphone, smarwatch e tablet del colosso di Cupertino, c’è da aspettarsi l’arrivo delle versioni USB-C del Magic Mouse, del Magic Trackpad e della Magic Keyboard. Il lancio potrebbe già avvenire per la fine del 2023 o nei primi mesi del 2024.

È altresì previsto il passaggio alla porta USB-C per tutti gli altri modelli di AirPods. Le AirPods “base” dovrebbero essere aggiornate nel 2024, mentre per le nuove AirPods Max non è stata fissata una finestra di lancio, ma presumibilmente saranno introdotte tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, ovvero quando scadranno i termini massimi dati dall’UE per l’adozione del connettore unico su tutti i device smart.

Sempre a tal proposito, nei giorni scorsi è altresì stato riportato che sono in arrivo diversi nuovi accessori MagSafe USB-C. Solitamente Apple lancia i suoi nuovi accessori MagSafe a un paio di mesi di distanza dall’ultima generazione di iPhone, ma questa volta i dispositivi potrebbero arrivare nel 2024 inoltrato, forse in concomitanza dell’avvento di iPhone 16, anche se già ora la “mela morsicata” ha provveduto a rimuovere il MagSafe Battery Pack e il MagSafe Duo Charger.