Apple: stop a MagSafe Battery Pack e MagSafe Duo

Immediatamente dopo la fine dell’evento di ieri durante cui sono stati annunciati i nuovi iPhone 15 che erano tanto attesi, Apple ha decretato la fine per il MagSafe Battery Pack e per il caricabatterie MagSafe Duo.

Apple: rimossi MagSafe Battery Pack e MagSafe Duo

Entrambi gli accessori, infatti, ora non sono più disponibili per l’ordine tramite Apple Store online, risultando completamente rimossi dall’elenco dei prodotti. Chi lo desidera, però, può ancora effettuarne l’acquisto su Amazon, dove tra l’altro sia il MagSafe Battery Pack che il MagSafe Duo si trovano spesso a prezzo scontato.

Per chi non li conoscesse, il MagSafe Battery Pack si attacca magneticamente al retro di iPhone 12 e versioni successive, permettendo di prolungare di qualche ora la durata della batteria del dispositivo, mentre il MagSafe Duo è un tappetino di ricarica pieghevole con un caricabatterie MagSafe per iPhone e un disco di ricarica magnetico per Apple Watch.

La decisione del colosso di Cupertino di rimuovere i prodotti dal listino è probabilmente riconducibile al fatto che essendo entrambi gli articoli in questione dotati di porta Lightning ed essendo invece i nuovi iPhone 15 muniti di porta USB-C, gli accessori oggetto dell’attenzione sarebbero inevitabilmente risultati obsoleti.

A tal riguardo, ricordiamo che lo scorso anno l’analista Ming-Chi Kuo aveva previsto che alla fine la batteria MagSafe sarebbe passata a USB-C, ma non è chiaro se ciò accadrà mai o se l’accessorio sia stato ritirato per sempre. Sempre in quest’ottica, Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente parlato dell’arrivo di tanti nuovi accessori USB-C per iPhone.