Apple: in arrivo nuovi accessori USB-C e MagSafe

Il fatto che con il lancio di iPhone 15, che avverrà durante l’evento di domani, Apple introdurrà finalmente la porta USB-C sui suoi smartphone è ormai praticamente da dare per certo. In occasione della cosa, il colosso di Cupertino avrebbe già pronti tutta una serie di nuovi accessori ad hoc per i suoi nuovi smartphone.

Apple: nuovi accessori USB-C e MagSafe

Stando a quanto da poco riferito da Mark Gurman di Bloomberg, infatti, Apple implementerà l’USB-C su tutti i suoi accessori nel corso dei prossimi mesi. L’intero processo verrà completato entro la fine del 2024 e partirà con i prodotti per iPhone, passando poi agli accessori per iPad e Mac.

In quest’ottica, Apple dovrebbe lanciare gli AirPods Pro 3 con custodia di ricarica USB-C in occasione della presentazione dei nuovi smartphone, cui seguiranno gli AirPods 4 e gli AirPods Max 2 durante l’anno venturo.

La transizione avverrà in maniera piuttosto rapida. Apple, infatti, vorrebbe portarla avanti alla stessa velocità di quella avvenuta nel 2012, quando è stato introdotto il connettore Lightning.

Va tuttavia tenuto presente che non si tratterà di accessori completamente nuovi, in quanto il colosso di Cupertino si limiterà a mettere in commercio delle revisioni di quelli attuali, ma con porta USB-C, appunto.

Un’altra novità è invece quella relativa al MagSafe. Pare infatti che un nuovo Battery Pack con supporto alla suddetta tecnologia sia attualmente in fase di sviluppo, ma l’arrivo sul mercato non è atteso a stretto giro.

L’accessorio dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di alcuni magneti che consentiranno di impilare più Battery Pack uno sull’altro per ricaricare un maggior numero di dispositivi in simultanea.