Apple Mappe: iOS 17 permette il download per l'uso offline

Apple Mappe su iOS 17, la nuova relase di iOS che è stata presentata in occasione della WWDC 2023, andrà finalmente a implementare una funzionalità che di certo saprà fare la gioia di chi adopera il servizio in questione su base abituale, ma che purtroppo non sempre ha a propria disposizione una connessione ad Internet, sia essa WI-Fi o dati. Si tratta della possibilità di scaricare le mappe per l’uso offline su iPhone.

Apple Mappe: download per l’uso offline

Andando più nello specifico, la nuova versione dell’app Mappe che giungerà con iOS 17 permetterà agli utenti di effettuare il download di una specifica area e di poterla visualizzare sullo smartphone anche in assenza di una connessione a Internet, con tanto di indicazioni turn-by-turn per la guida, la camminata, il ciclismo e il trasporto pubblico.

Le mappe offline consentono altresì agli utenti di visualizzare l’orario d’arrivo stimato, le informazioni relative a orari, le valutazioni sui luoghi e molto altro ancora. Si possono anche usare le mappe Apple scaricate su Apple Watch quando un iPhone abbinato e accesso ed è nel raggio d’azione dello smartwatch.

Da tenere presente che quella che viene proposta da Apple non è una novità in senso assoluto nel panorama della navigazione GPS da mobile. Ad esempio già Google Maps offre da svariato tempo una feature analoga.

Unitamente alla novità in questione, Apple Mappe su iOS 17 andrà ad arricchirsi pure con la possibilità di visualizzare la disponibilità delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici in tempo reale.