Apple: memo vocali cifrati se salvati su iCloud

Su iPhone, iPad e Mac è presente l’app Memo vocali di Apple, grazie alla quale è possibile registrare note vocali, lezioni di classe e molto altro ancora, tutto in maniera semplice e veloce, avendo altresì la possibilità di modificare le registrazioni create con strumenti dedicati. Si tratta insomma di una soluzione molto funzionale e ampiamente usata e che con iOS 17 da poco rilasciato pubblicamente, iPadOS 17 e macOS Sonoma guadagna ancora più valore, in quanto i contenuti registrati e archiviati su iCloud vengono ora salvati in modalità crittografata.

Apple: più sicurezza per l’app Memo Vocali

A rendere nota la cosa è stata la stessa azienda di Cupertino mediante la condivisione recente di un documento di supporto, spiegando per l’appunto che Memo Vocali esegue la crittografia dei titoli delle registrazioni archiviate in iCloud, oltre che delle registrazioni stesse, e che a causa di questa modifica, sui dispositivi con software meno recente l’app per creare registrazioni vocali potrebbe mostrare la data della registrazione anziché il titolo precedente.

Ecco quanto si legge nel documento al riguardo: “A causa di questa crittografia aggiuntiva, quando aggiorni uno dei tuoi dispositivi Apple a iOS 17, iPadOS 17 o macOS Sonoma, i tuoi dispositivi che non hai ancora aggiornato, con le versioni precedenti di Memo vocali, potrebbero visualizzare la data e l’ora della registrazione (ad esempio, “2023-08-11T07:53:31Z”) come titolo, piuttosto che il titolo precedente della registrazione”.

Si tratta insomma di una piccola, ma importante modifica che consente di ottenere un maggior grado di protezione sui propri dispositivi e per i propri dati e che di certo verrà ben apprezzata dai più.