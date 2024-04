Apple migliora Safari, il browser è più veloce del 60%

Il team WebKit di Apple ha annunciato un impressionante miglioramento delle prestazioni di Safari, con un guadagno del 60% negli ultimi test di benchmark del browser. Questo straordinario risultato è frutto di un intenso lavoro di ottimizzazione specifico per Speedometer 3.0, il test più recente e completo del settore per valutare le prestazioni delle applicazioni web su diversi motori e piattaforme.

Speedometer, sviluppato da Apple, Google, Mozilla e altri, rappresenta un metodo unificato per valutare le prestazioni delle applicazioni web su diverse piattaforme. La versione 3.0, lanciata a marzo, segna un importante passo avanti, con test più completi e carichi di lavoro più realistici.

Safari vola sul web

Gli ingegneri di Apple hanno lavorato instancabilmente per mesi, apportando numerose modifiche e aggiustamenti al motore di rendering WebKit che alimenta Safari. Anche se molte singole ottimizzazioni del codice hanno portato migliorie di minore entità, il loro effetto cumulativo ha permesso di ottenere un drastico salto del 60% nei punteggi di Speedometer 3.0 tra Safari 17.0 e 17.4, ovvero tra settembre 2023 e oggi.

Le ottimizzazioni di WebKit hanno portato miglioramenti anche nei benchmark più datati. Safari 17.4 ha ottenuto un punteggio superiore di circa il 13% in Speedometer 2.1 rispetto a 17.0. Tuttavia, il vero punto di forza è il notevole miglioramento del 60% nei test più recenti e impegnativi.

Il braccio di ferro tra Safari e Chrome

Finora, Google Chrome è stato il browser web più veloce, anche su macOS, dove vantava prestazioni superiori di almeno il 7% rispetto a Safari. Tuttavia, i recenti miglioramenti potrebbero rimescolare le carte. Non è impossibile che Safari abbia riconquistato il suo posto di leader nell’ecosistema Apple, anche se saranno necessari test comparativi più approfonditi per stabilire quale dei due browser domini attualmente il settore.

Per gli utenti, questi miglioramenti si tradurranno in animazioni più fluide, tempi di caricamento più brevi e una maggiore reattività generale durante la navigazione su siti web ad alta intensità grafica, l’esecuzione di applicazioni web e lo streaming video. Gli sviluppatori, invece, avranno più spazio per creare esperienze web ancora più interessanti e coinvolgenti.

Cambiamenti radicali in arrivo per Safari

Va ricordato che, a causa delle normativa UE sul digitale, Apple ha annunciato cambiamenti significativi per Safari e altri suoi prodotti. Gli utenti potranno scegliere un diverso motore di ricerca predefinito al primo avvio di Safari e persino abbandonare WebKit per Chromium, utilizzato nei browser Edge e Chrome. Questi cambiamenti, insieme ai notevoli miglioramenti delle prestazioni, rendono il futuro di Safari più interessante che mai.