Apple: modem 5G proprietario su più dispositivi

Il nuovo iPhone 16e è dotato del modem C1 progettato su misura dai Apple per la connettività 5G e LTE, mentre tutti gli altri modelli di iPhone attuali si basano sui modem Qualcomm. È improbabile che il cliente medio si preoccupi di questo cambiamento, ma per il colosso di Cupertino si tratta di una vera e propria svolta, visto e considerato l’enorme lavoro alle spalle e che va a segnare un ulteriore passo verso l’indipendenza produttiva. Questo, però, è solo l’inizio e prossimamente il chip verrà integrato in ulteriori dispositivi dell’azienda.

Apple: ecco quali dispositivi adotteranno il modem 5G proprietario

Apple stessa ha confermato che il suo chip verrà implementato in altri device nei prossimi mesi e anni. Non ha indicato precisamente quali dispositivi saranno interessanti, ma gli analisti hanno già individuato i futuri prodotti che potrebbero andare a sfruttare il modem.

Per cui, secondo Ming-Chi Kuo, analista della catena di approvvigionamento di Apple, l’ultrasottile iPhone 17 Air in arrivo entro la fine dell’anno sarà dotato anche del modem C1. Inoltre, l’iPad 11, che dovrebbe essere annunciato a marzo o ad aprile, in variante Cellular sarebbe un buon candidato per sfoggiare il nuovo chip. Mark Gurman di Bloomberg, invece, ha riferito che la “mela morsicata” ha preso in considerazione l’aggiunta del modem 5G ai futuri modelli di Mac e ad Apple Vision Pro.

Da tenere presente che Apple ha riconosciuto pubblicamente che inizia a sviluppare i futuri processori della serie A per iPhone fino a quattro anni prima e questo probabilmente vale anche per i modem della serie C. Gurman e altri hanno detto che l’azienda sta già lavorando sui modem C2 e C3. Con il modem C2, Apple mira ad aggiungere il supporto mmWave 5G, mentre con il modem C3 l’intento sarebbe quello di battere di gran lunga le performance dei modem Qualcomm.

Alla luce di quanto appena affermato, tutti e quattro i modelli di iPhone 18 e l’iPad Pro potrebbero essere dotati del modem C2. Più avanti, invece, Apple dovrebbe integrare il modem direttamente nel processore.