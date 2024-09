Apple Music da soli 10,99€ con 3 mesi gratis inclusi

Stai cercando la piattaforma di streaming musicale perfetta per te? Scegli Apple Musica, a partire da soli 10,99€ al mese. Subito 3 mesi gratis di prova inclusi. Cosa stai aspettando? Il suo ricco catalogo la rende la soluzione perfetta per chi ama la musica e vuole godersi le novità prima di tutti.

La sua app multi dispositivo è molto intuitiva e particolarmente semplice da usare. Lato utente, questo servizio, assicura un’esperienza davvero coinvolgente e, soprattutto, personalizzata. Ottieni playlist create appositamente per te, in base ai tuoi gusti musicali e a quello che ascolti di solito.

Apple Music offre oltre 100 milioni di canzoni e sempre senza pubblicità. Immergiti solo nella musica e goditi tutti i brani che ami senza distrazioni. Tra l’altro questa è l’unica app che offre l’audio spaziale e la definizione lossless. Puoi vivere un’incredibile qualità del suono ad ogni ascolto.

Apple Music: tutta la musica che vuoi con la migliore qualità possibile

Apple Music non è solo il tuo contenitore di musica che vuoi ascoltare, ma è anche la piattaforma che offre la migliore qualità possibile. Ogni brano viene riprodotto in altissima qualità, alcuni dei quali sono disponibili anche con audio spaziale. Sceglila adesso a partire da soli 10,99€. Per te 3 mesi di prova gratuita.

Grazie ad Apple Music Sing hai anche il testo per cantare le tue canzoni preferite in tempo reale. Addirittura puoi accedere a interviste e concerti live in esclusiva dalla tua app. Crea le tue playlist, scopri quelle disponibili e quelle create su misura per te. Puoi ascoltare i tuoi brani su tutti i tuoi dispositivi, anche offline quando non hai una connessione dati disponibile.

Vivi un ascolto inimitabile grazie alle funzioni integrate che aggiungono una nuova dimensione alla tua musica. Ascolta i tuoi brani con audio spaziale in Dolby Atmos per un’esperienza ancora più coinvolgente dove il suono è tutto intorno a te.