Non solo Spotify: Apple Music arriva su BeReal

Dopo l’integrazione di Spotify su BeReal, il social network che ha spopolato nel biennio 2022-2023 conquistando un posto nel cuore degli internauti più giovani accoglie anche Apple Music. Oltre al servizio di streaming musicale svedese, anche l’alternativa della Mela potrà essere utilizzata per condividere i brani che si stanno ascoltando assieme alle foto improvvise da scattare tramite BeReal.

BeReal si collega ad Apple Music

A notare la partnership tra i due servizi è stato Rodrigo Castro, utente di Mastodon che ha confermato l’avvio della presunta fase di test diffusa prima del lancio diffuso a livello globale. Come notato dunque anche da altri utenti, l’opzione per connettere BeReal a un account Apple Music è ora disponibile nell’ultima versione dell’app, da scaricare tramite App Store.

Esattamente come nel caso di Spotify, gli abbonati ad Apple Music ora possono condividere facilmente ciò che stanno ascoltando con i loro follower BeReal, che si tratti di canzoni o di podcast.

Pertanto, la feature BeReal Audio a oggi è disponibile su Spotify per utenti Android e iOS in regioni selezionate, con accesso globale in arrivo; e su Apple Music per utenti iOS in tutto il mondo, mentre su Android il rilascio non sembra essere ancora iniziato. Il collegamento tra le app avverrà automaticamente: se l’utente sta ascoltando un contenuto audio durante l’utilizzo di BeReal, l’app lo rileverà automaticamente e lo aggiungerà sotto forma di collegamento alla fotografia scattata, dopo la comparsa del seguente messaggio pop-up: “Ascolta musica o podcast quando scatti il tuo BeReal per condividerlo con i tuoi amici“.

Lo scorso aprile, invece, è arrivata anche l’integrazione tra Spotify e Strava, una delle app di fitness più usate al mondo.