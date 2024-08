Apple Music conviene sempre di più: ecco come avere 3 mesi gratis

Per avere 3 mesi gratis di Apple Music è sufficiente ricorrere alla nuova promo lanciata da Apple e accessibile a chi ha acquistato un nuovo prodotto iPhone, iPad, Mac oppure a chi ha un nuovo dispositivo audio compatibile (l’elenco è riportato di seguito) da abbinare al proprio iPhone o all’iPad.

Rispettando una di queste condizioni, quindi, sarà possibile ottenere 3 mesi gratis di Apple Music, senza limiti e senza vincoli di alcun tipo. Per accedere alla promo basta completare la configurazione del nuovo dispositivo (o l’abbinamento a un prodotto Apple via Bluetooth) e poi accedere ad Apple Music.

Dall’attivazione (o dal primo abbinamento) del nuovo dispositivo, ci sono 90 giorni di tempo per richiedere la promo che, quindi, è valida anche per chi ha acquistato di recente un nuovo dispositivo. In alternativa alla promo descritta, è possibile richiedere un mese di prova gratuita con Apple Music.

3 mesi di Apple Music a costo zero con la nuova offerta

Con la promozione in corso è possibile ottenere 3 mesi gratis di Apple Music, senza vincoli di alcun tipo. Per riscattare la promo è sufficiente rispettare una delle condizioni fissate da Apple:

aver acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV

aver acquistato un dispositivo audio in quest’elenco: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds

La procedura da seguire è semplice. Nel primo caso, sarà sufficiente completare la configurazione del dispositivo e poi accedere all’app Apple Music per riscattare la promo. Nel secondo, invece, bisognerà abbinare il dispositivo a un iPhone/iPad e poi accedere all’app Apple Music. In entrambi i casi, un banner all’interno dell’app confermerà la disponibilità della promozione che permette all’utente di ottenere 3 mesi a costo zero di abbonamento.