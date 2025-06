Apple Music, copertine animate anche su Spotify e Deezer

Apple ha lanciato una figata per Apple Music: le copertine degli album che si animano a schermo intero quando si ascolta la musica. Quella che sembrava un’esclusiva di Apple Music per attirare utenti dalle altre piattaforme ora è aperta a tutti. Una mossa che non ci si aspetterebbe mai da Cupertino.

Come funzionano le copertine animate di Apple Music

Quando si ascolta la musica e il telefono è bloccato, invece della solita copertina statica si vede un’animazione che occupa tutto lo schermo. Il merito, è del nuovo design “Liquid Glass” di iOS 26, che crea un effetto immersivo. I controlli di riproduzione “galleggiano” in una barra translucida in basso, mentre il resto del display diventa un’estensione visiva della musica che si sta ascoltando. L’idea di Apple è trasformare l’ascolto in qualcosa di più coinvolgente, soprattutto quando il telefono è appoggiato sulla scrivania o sul comodino.

Apple ha creato una nuova API chiamata MPMediaItemAnimatedArtwork che permette alle app di terze parti di fornire le proprie animazioni. Gli sviluppatori possono caricare clip video o illustrazioni alternative che si attivano durante la riproduzione. L’API è già disponibile nella beta del SDK di iOS 26 dal 9 giugno, quindi gli sviluppatori possono iniziare a sperimentare prima del lancio pubblico previsto per l’autunno.

È una mossa tecnica. Apple sta dicendo che questa funzione è così importante per l’esperienza iOS che vale la pena condividerla con tutti, anche se significa dare un vantaggio ai concorrenti.

Ora la palla passa a Spotify. Apple gli sta offrendo su un piatto d’argento la possibilità di offrire la stessa esperienza premium di Apple Music. Ma Spotify è storicamente diffidente verso le funzioni Apple. Non ha mai supportato AirPlay 2 completamente, ha evitato l’integrazione con HomePod, e in generale preferisce mantenere una certa distanza da Cupertino per evitare di dipendere troppo da loro.

Le tensioni per le commissioni dell’App Store non aiutano. Spotify ha fatto causa ad Apple più volte, accusandola di pratiche anticoncorrenziali. Accettare questa API potrebbe sembrare una resa. Staremo a vedere…

Non solo musica

La cosa interessante è che l’API non funziona solo per la musica. Audible potrebbe usarla per i suoi audiolibri, le app di podcast potrebbero creare visualizzazioni animate, le app di meditazione potrebbero aggiungere effetti rilassanti.

Disponibilità

iOS 26 arriverà in versione pubblica a settembre insieme ai nuovi iPhone, ma la beta pubblica dovrebbe essere disponibile già a luglio. Sarà interessante vedere quali app adotteranno subito le animazioni e quali invece preferiranno aspettare.