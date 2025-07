Apple Music mostra come sono cambiati i tuoi gusti in 10 anni

Apple Music compie 10 anni e ha deciso di farci un regalo. O forse di metterci in imbarazzo… La nuova funzione “Replay All Time” scava nella nostra cronologia musicale dal 2015 a oggi, rivelando quanto davvero siamo cambiati (o quanto poco) nei gusti.

Apple Music: ecco cosa hai ascoltato per 10 anni

Apple Music lancia “Replay All Time”, una playlist personalizzata che raccoglie tutti i propri brani più ascoltati degli ultimi 10 anni. Si trova direttamente nella scheda Home dell’app. Se per esempio, ci si è iscritti il 1° luglio 2015 (giorno uno del servizio), si può letteralmente rivivere l’evoluzione completa dei propri gusti musicali.

È una sorta di diario musicale che racconta quanto siamo cambiati. E ora è tutto lì, in bella vista, pronto a ricordarci chi eravamo davvero, chi siamo diventati, ma anche quanto tempo abbiamo passato sulla piattaforma. Apple non ha ancora chiarito se sarà solo una celebrazione temporanea o una funzione fissa, che si aggiorna continuamente. Speriamo nella seconda opzione!

La classifica con le 500 canzoni più ascoltate di sempre

Dal oggi inoltre, Apple Music Radio rivelerà le 500 canzoni più ascoltate degli ultimi 10 anni sulla piattaforma. Cento canzoni al giorno, fino alla top 100 del 5 luglio. Probabilmente troveremo Drake, Taylor Swift, e quella canzone di “Despacito” che nel 2017 ascoltavamo tutti fingendo di capire lo spagnolo…

L’investimento miliardario nella musica

Apple Music non è solo nostalgia: è un business serio. I servizi Apple (Music incluso) hanno generato 26,6 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre. È una macchina da soldi che Apple ha tutto l’interesse a far crescere.

Quest’estate inoltre, Apple aprirà un nuovo studio per artisti a Los Angeles: tre piani, 15.000 piedi quadrati, palcoscenico, sale per social media e studi radiofonici. È l’Apple Music del futuro: non solo streaming, ma produzione completa.