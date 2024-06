Apple Music: l'offerta da non perdere per gli studenti

Per mezzo milione di studenti italiani oggi è il giorno della prima prova dell’esame di Maturità. Ma tanti altri che già frequentano l’Università si stanno preparando alla fatidica sessione di luglio, in genere l’ultima prima della pausa di agosto.

Uno dei metodi migliori per stemperare l’ansia, inevitabile in giorni come questi, è ascoltare i propri brani preferiti a ripetizione: a questo proposito segnaliamo lo sconto speciale riservato agli studenti universitari per l’iscrizione ad Apple Music, disponibile a 5,99 euro al mese invece di 10,99 euro (piano Individuale).

Come sottoscrivere il piano Studenti di Apple Music

Per usufruire dell’abbonamento al servizio Apple Music a una tariffa scontata occorre essere iscritti all’Università o a un istituto di livello universitario accreditato. L’attivazione richiede i seguenti passaggi:

Apri l’app Apple Music.

Seleziona la voce Ascolta ora .

. Scegli l’offerta di prova.

Fai clic su Studente .

. Seleziona Verifica idoneità .

. Completa i passaggi sullo schermo per la verifica del tuo stato di iscrizione all’Università.

Se ci si iscrive per la prima volta, si beneficia di un mese di prova gratuito. Lo stesso periodo di prova è garantito anche con la sottoscrizione dell’abbonamento Apple One. Inoltre, se acquisti un dispositivo idoneo tra iPhone, AirPods, Beats o HomePod, si ha diritto a 6 mesi di Apple Music gratis.

Il servizio streaming musicale della casa di Cupertino offre più di 100 milioni di brani senza pubblicità, l’ascolto su qualunque dispositivo, anche offline, e funzionalità extra come Apple Music Sing, attraverso cui è possibile seguire il testo della canzone in tempo reale. Puoi iscriverti come Studente e beneficiare così della tariffa scontata a 5,99 euro al mese tramite questa pagina di Apple Music.