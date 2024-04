Apple Music: puoi avere 1 mese GRATIS senza impegno

Apple Music è il servizio di musica in streaming della mela morsicata che comprende oltre 100 milioni di brani tra cui scegliere per tutti i gusti. Puoi provarlo gratis per 1 mese sottoscrivendo adesso la tua prova e poi decidi se proseguire oppure rinunciare senza alcun impegno o costo aggiuntivo.

Apple Music è gratis per 1 mese: le caratteristiche

Con Apple Music, puoi ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi momento e ovunque, sia online che offline. Puoi scaricare i brani per ascoltarli quando sei senza connessione Internet e goderti i testi che scorrono insieme alle canzoni per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Oltre alla vasta libreria musicale, Apple Music offre anche consigli personalizzati e playlist curate dalla redazione, che ti permettono di scoprire nuovi artisti e generi musicali.

Disponibile su una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod e Apple TV 4K, puoi averlo anche su CarPlay online oltre che su dispositivi Windows, Android, altoparlanti Sonos, Amazon Echo, Google Nest, smart TV e molti altri.

Il catalogo include un’app a parte per la musica a parte chiamata semplicemente Apple Music Classical: è progettata appositamente per chi ama la musica classica e offre il catalogo più ampio disponibile, insieme a funzionalità di ricerca avanzate e audio di alta qualità.

Un servizio davvero completo che puoi provare gratis per 1 mese: sarebbe un peccato rinunciarvi.