Apple Music: se hai uno di questi dispositivi, ricevi 6 mesi gratis

Sei amante della musica e desideri immergerti in un mondo di brani senza limiti? Apple Music ha l’offerta che fa per te: con la promozione in corso, potrai ottenere 6 mesi di abbonamento gratuito al servizio di streaming musicale più popolare al mondo. Ma attenzione, perché è valida soltanto per i nuovi utenti e per una selezione di dispositivi idonei.

Oltre 100 milioni di brani a tua disposizione

Con Apple Music avrai accesso a un catalogo vastissimo che conta oltre 100 milioni di brani, da scoprire e ascoltare in qualsiasi momento. Potrai scegliere tra i tuoi artisti preferiti, scoprire nuove hit e perderti in generi musicali di ogni parte del mondo. Il tutto senza interruzioni pubblicitarie.

L’offerta di 6 mesi gratuiti di Apple Music è disponibile per un periodo limitato a nuovi abbonati. Per attivarla, assicurati che il tuo iPhone o iPad sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Dopodiché connetti uno dei dispositivi idonei, apri l’app Apple Music e accedi con ID Apple per attivare la promozione. Puoi aderire all’offerta anche senza un dispositivo audio: basta avere un iPhone in grado di aggiornarsi all’ultima versione di iOS, acquistato da Apple o rivenditori autorizzati.

I dispositivi idonei sono: AirPods Pro, AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds+ o Beats Studio Pro. Attiva la promozione e inizia ad ascoltare tutta la musica che vuoi per 6 mesi: un ottimo modo per risparmiare, rispetto alle piattaforme di streaming concorrenti.