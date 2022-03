Apple: niente mini-LED su Studio Display e iPad Pro

Nei giorni scorsi, è stato presentato ufficialmente il monitor Apple Studio Display, ma nonostante tutto sono già in molti a domandarsi cosa ci si deve aspettare in futuro per quel che concerne gli schermi realizzati dall’azienda di Cupertino. In particolare, a destare parecchia attenzione è la roadmap del passaggio dai display OLED a quelli mini-LED. A chiarire le idee al riguardo ci ha pensato Ming-Chi Kuo.

Apple: gli schermi mini-LED non sono in programma per altri dispositivi

Stando a quanto riferito dal noto analista, considerando che al momento i display mini-LED soo troppo costosi per essere utilizzati su larga scala, Apple sarebbe parecchio restia ad adottare questo genere di soluzione su Apple Studio Display, una tesi che va tuttavia a porsi in netto contrasto con quanto invece aveva dichiarato Ross Young.

Viene toccato pure il discorso iPad e pure in tal caso pare che il gruppo di Cupertino non abbia intenzione di integrarli in tutta la sua lineup di tablet, in quanto ciò ridurrebbe enormemente i margini di guadagno dell’azienda sulle vendite dei dispositivi, chiaramente a parità di prezzo.

Gli schermi mini-LED continueranno però ad essere garantiti per iPad Pro da 12,9″, per il MacBook Pro 14″ e per il MacBook Pro 16″. Oltre a questi dispositivi, è bene tenerlo presente, nessun altro riceverà gli aggiornamenti in futuro, il che significa che non ci sarà nessun degresso agli schermi OLED per i device già citati, ma che non ci sarà neppure un iPad Pro da 11″ o un MacBook Pro da 13″ con schermo rinnovato.