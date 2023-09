Apple non ha più il primato assoluto in soddisfazione clienti

Stando ai dati pubblicati dall’Indice di Soddisfazione del Cliente Americano (ACSI) relativi al 2023 e riguardante l’elettronica e gli elettrodomestici per la casa, dopo che Apple ha detenuto in maniera indiscussa per 20 anni consecutivi il primato nella categoria dei personal computer, quest’anno è stata raggiunta da un concorrente e si ritrova pertanto a dover condividere il titolo.

Apple e Samsung al primo posto ACSI

Andando più nello specifico, il nuovo report di ACSI si basa su 14.000 opinioni raccolte da luglio 2022 a giugno 2023. Sotto indagine vi è la categoria dei personal computer che comprende desktop, laptop e tablet.

Complessivamente Apple ha ottenuto un punteggio di 83, registrando 3 punti in più rispetto alla media di tutti i personal computer che quest’anno si ferma ad 80 e un punto in più rispetto a quanto lo stesso colosso di Cupertino ha ottenuto negli ultimi due anni.

Per la prima volta in assoluto, però, Samsung ha raggiunto Apple, andando pertanto a creare una situazione pari merito per il primo posto.

Più precisamente, Samsung ha guadagnato 2 punti percentuali rispetto allo scorso anno, raggiungendo a sua volta un punteggio ACSI di 83, proprio come Apple.

Le prestazioni complessive di Samsung sono state rafforzate dall’aumento della soddisfazione dei clienti riguardo alla sua offerta di tablet e sebbene la soddisfazione riguardo tali device a livello aggregato sia diminuita durante l’anno, la sudcoreana ha registrato comunque un aumento del 6%.

La situazione è particolare, in quanto, come anticipato, questa è la prima volta che Apple non detiene più il primato assoluto ed è anche la prima volta in cui si trova in una condizione di pari merito con Samsung in prima posizione. Diversa, invece, è la situazione sul fronte smartphone: in tal caso la “mela morsicata” ha ancora la meglio.