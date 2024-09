In base alle informazioni svelate da una fonte del Wall Street Journal, Apple non investirà in OpenAI. L’azienda guidata da Sam Altman dovrebbe ricevere nuovi finanziamenti per circa 6,5 miliardi di dollari entro la prossima settimana, portando il suo valore di mercato a circa 150 miliardi di dollari. Il New York Times ha invece scoperto nei documenti finanziari che l’abbonamento a ChatGPT Plus aumenterà fino a 44 dollari/mese.

Apple non parteciperà ai finanziamenti

OpenAI dovrebbe avviare presto una riorganizzazione aziendale per “separare” la parte non-profit da quella for-profit, quindi la prima non controllerà più la seconda (Sam Altman ha tuttavia dichiarato che non riceverà una quota azionaria). Questo cambiamento sarebbe stato incoraggiato dagli investitori che parteciperanno al nuovo round di finanziamenti.

Secondo il Wall Street Journal, due degli investitori sarebbero NVIDIA e Microsoft. L’azienda di Redmond dovrebbe contribuire con un miliardo di dollari. La somma si aggiungerà ai 13 miliardi già investiti. Altri partecipanti potrebbero essere Thrive Capital, Tiger Global Management e MGX. Se la riorganizzazione aziendale non verrà completata entro due anni, gli investitori potranno chiedere la restituzione dei soldi.

Apple avrebbe invece deciso di non partecipare al round di finanziamenti. L’azienda di Cupertino aveva già rinunciato ad un posto nel consiglio di amministrazione. Come è noto, ChatGPT verrà integrato in iOS 18.2 a dicembre. Apple non pagherà nulla a OpenAI, in quanto consentirà a milioni di utenti iPhone di accedere al noto chatbot.

L’azienda guidata da Sam Altman spera che molti utenti sottoscriveranno l’abbonamento a ChatGPT Plus. Il costo attuale è 20 dollari/mesi. In base ai documenti finanziari visti dal New York Times, ci sarà un aumento di 2 dollari/mese entro fine anno. Il costo verrà incrementato gradualmente fino ad arrivare a 44 dollari/mese nel 2029.