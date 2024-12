Apple non sta lavorando a nuovi modelli di AirPort

A quanto pare, nel futuro di Apple non ci saranno nuovi modelli di AirPort, il router proprietario che è stato dismesso nel 2018. A rendere nota la cosa è stato Mark Gurman di Bloomberg, con la sua ultima newsletter “Power On”, la stessa in cui discute del campanello smart con Face ID e degli AirPods 3.

Apple: nessun nuovo modello di AirPort all’orizzonte

L’ipotesi del lancio di nuovi modello di AirPort nascono sulla base delle recenti indiscrezioni riguardanti un chip Wi-Fi e Bluetooth che Apple starebbe sviluppando internamente per i futuri modelli di Apple TV e HomePod mini.

La notizia della creazione di un chip Wi-Fi proprietario aveva fatto pensare a un possibile ritorno degli AirPort, ma il noto giornalista di Bloomberg ha chiarito che al momento il gruppo capitanato da Tim Cook non sta lavorando a nuovi router wireless.

Mark Gurman, però, lascia aperta una possibilità interessante, pur raccomandandosi di tenere basse le aspettative: il chip in questione sarebbe così avanzato da consentire di trasformare dispositivi come Apple TV o HomePod in punti di accesso wireless.

Sebbene allo stato attuale questa sia solo un’ipotesi teorica, la prospettiva di un HomePod o una Apple TV in grado di fungere da hub Wi-Fi potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per l’ecosistema domestico della “mela morsicata”.

Pur essendo stati dismessi orami da diversi anni, i router AirPort continuano ad essere molto apprezzati dagli utenti Apple per la loro notevole semplicità d’uso, oltre che per la profonda integrazione con macOS e iOS/iPadOS e il loro design elegante.