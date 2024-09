Apple: nuova Magic Keyboard per gli iPad entry level

Secondo quanto riferito nelle scorse ore dall’autorevole Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe in cantiere un nuovo modello di Magic Keyboard per i modelli entry level di iPad.

Apple: Magi Keyboard rinnovata per iPad base e Air

Nell’ultima newsletter “Power On”, il giornalista ha infatti rivelato che i fornitori del colosso di Cupertino sarebbero già al lavoro su una rinnovata e inedita versione della tastiera dedicata ad iPad base e Air.

Ricordiamo che a maggio Apple ha rilasciato una nuova Magic Keyboard, unitamente a una nuova versione di Apple Pencil, destinata in via esclusiva agli Pad Pro M4, motivo per cui appare ragionevole il fatto che adesso l’azienda intenda dare una “svecchiata”al resto del catalogo.

Andando più in dettaglio, a detta di Mark Gurman la nuova Magic Keyboard dovrebbe essere rilasciata entro la prima metà del 2025 e diversamente della versione per iPad Pro non presenterebbe una parte superiore in alluminio, ma potrebbe offrire una riga per i tasti funzione. Resta tuttavia da capire se l’accessorio includerà o meno touchpad di dimensioni più generose rispetto alla generazione attuale, un’altra delle migliorie implementate sul modello destinato agli iPad Pro M4.

Al momento, è tuttavia bene tenerlo presente, da parte di Apple non è giunta ancora alcuna conferma o smentita a tal riguardo e per quanto Mark Gurman sia piuttosto attendibile quando si tratta di prodotti della “mela morsicata” è sempre bene prendere con le pinze, come si suol dire, le informazioni in questione sino a quanto da parte della stessa azienda non giungeranno dettagli ufficiali.