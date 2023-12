Apple: nuova opzione per SOS emergenze in USA

Con l’avvento di iOS 17.2, che Apple ha provveduto a rilasciare la scorsa settimana, i possessori di iPhone 14 e iPhone 15 negli Stati Uniti possono ora godere di una nuova funzione per SOS emergenze via satellite, la quale consente di accedere a un servizio di assistenza stradale offerto dall’operatore Verizon.

Apple: nuovo servizio di assistenza stradale negli Stati Uniti

Andando più nello specifico, il nuovo servizio è gestito dal Signature Motor Club, di proprietà di Allstate, e mette a disposizione degli utenti una vasta gama di opzioni per l’assistenza in situazioni di emergenza stradale, tra cui rientrano il traino del veicolo fino a 20 chilometri in qualsiasi direzione, l’uso del verricello, l’erogazione di carburante, l’avvio di emergenza e il servizio pneumatici.

Per fruirne, Verizon propone un abbonamento con un costo pari a 4,99 dollari al mese, ma ci sono pure tariffe fisse per i clienti che preferiscono utilizzare il servizio senza attivare un abbonamento: il prezzo del traino parte da 154 dollari, il riavvio del veicolo 92 dollari e il cambio di un pneumatico 98 dollari.

Da tenere presente che il colosso di Cupertino aveva in realtà già introdotto un servizio di assistenza stradale satellitare in collaborazione con AAA Road Rescue, mettendolo a disposizione gratuita degli acquirenti di iPhone 14 o iPhone 15 per due anni (con tutti gli eventuali costi associati ai servizi stradali a carico dell’utente, a meno che non si sia già membri del servizio AAA Road Rescue), unitamente alla funzione SOS emergenze. Di recente, poi, questa estensione è stata altresì applicata ai possessori di iPhone 14 esistenti per un anno aggiuntivo.