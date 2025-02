Apple: nuove conferme per un pieghevole nel 2026

Da tempo si discute delle intenzioni di Apple di entrare a far parte del segmento dei foldable, lanciando sul mercato un iPhone pieghevole. Il debutto sarebbe previsto per il prossimo anno e stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni pare proprio che sarà così.

Apple: iPhone pieghevole in arrivo nel 2026

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale, infatti, il primo iPhone pieghevole potrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2026, insieme alla nuova e canonica iPhone 18. In merito al lancio di un tri-fold, invece, le possibilità sono attualmente piuttosto ridotte.

Il primo iPhone pieghevole di Apple potrebbe adottare un design simile a quello del Galaxy Z Fold 6 di Samsung, dunque con un ampio display, un design sottile, un sistema a doppia fotocamera e una batteria ad alta capacità.

Per gli schermi è probabile che il colosso di Cupertino scelga di affidarsi proprio a Samsung, ma l’azienda avrebbe progettato personalmente il meccanismo della cerniera, al fine di detenere il controllo su uno dei principali elementi del device.

Per quanto guarda la realizzazione di device a tre pieghe, come anticipato, Apple pare intenda muoversi con maggiore prudenza e forse lancerà una soluzione del genere solo entro la fine di questo decennio. Come ormai noto, il gruppo capitanato da Tim Cook tende a entrare in nuovi segmenti di mercato solo quando le soluzioni tecnologiche sono mature e il potenziale commerciale è consolidato. Proprio tal proposito, basti pensare che la “mela morsicata” è già in ritardo di cinque anni rispetto ai suoi rivali per quanto riguarda i telefoni con una sola piega.