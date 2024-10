Apple: nuovi MacBook Air attesi per inizio 2025

Al lancio dei nuovi Mac con chip M4 dovrebbe mancare davvero pochissimo, almeno stando alle indiscrezioni delle ultime ore, ma inizialmente mancheranno all’appello i MacBook Air da 13 pollici e da 15 pollici che, invece, Apple provvederà a lanciare all’inizio del 2025.

Apple: nuovi MacBook Air M4 e Mac Studio con chip M4 in dirittura d’arrivo

A riferire la situazione è stato sempre Mark Gurman di Bloomberg, informando che Apple sarebbe pronta ad avviare la produzione dei nuovi MacBook Air, mentre il tanto atteso Mac Studio subirà un ritardo e arriverà solo tra la primavera e l’estate del 2025.

Le novità riguardanti il MacBook Air si concentrano in via esclusiva sul nuovo chip M4, in quanto il colosso di Cupertino non ha in programma modifiche estetiche per questi modelli. Con la potenza del chip M4, si prevede che il MacBook Air continui a essere il portatile di punta per gli utenti che necessitando i un mix perfetto tra prestazioni e portabilità.

Per quanto concerne il Mac Studio, la sua uscita era inizialmente prevista insieme ai nuovi MacBook Air, ma Gurman riferisce che il lancio è stato posticipato. Al momento, non è chiaro cosa abbia determinato questa leggera variazione di tempistica.

Da tenere presente che questo aggiornamento costituisce una parte della ben più ampia strategia dell’azienda attualmente capitanata da Tim Cook, mirante a portare il chip M4 su tutta la linea Mac. I primi computer della “mela morsicata” a ricevere il nuovo chip saranno i Mac mini, i MacBook Pro e gli iMac, attesi per la prossima settimana.