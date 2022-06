Apple: nuovo HomePod, indizi in iOS 16 beta

Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima versione beta di iOS 16, il più recente sistema operativo per iPhone presentato in occasione della WWDC 2022. La relase è stata immediatamente sottoposta ad analisi, per cercare di scovare tutte le novità del caso, e nel fare ciò quello che è saltato all’occhio è un riferimento a un presunto nuovo modello di HomePod di cui, però, non si conoscono ancora i dettagli.

HomePod: nuovo modello nel codice di iOS 16

Quello che è certo è che non si tratta del primo HomePod e neppure della variante mini giunta in Italia nei mesi scorsi. Il codice di iOS 16 fa infatti riferimento a un device contrassegnato con la dicitura di “AudioAccessory6”. Per fare un confronto, l’HomePod originale era stato invece identificato come “AudioAccessory1”, mentre la variante mini come “AudioAccesory5”.

Con solo il dato di cui sopra a disposizione e posto che si tratti effettivamente di uno smart speaker a marchio Apple, è difficile desumere ulteriori caratteristiche e determinare una presunta data di arrivo sul mercato.

Va altresì tenuto presente che a differenza di altri prodotti Apple, HomePod non riceve aggiornamenti su base annuale, di conseguenza diventa ancora più complesso pronosticare quando un nuovo modello potrebbe effettivamente debuttare.

Da notare, comunque, che già nei giorni scorsi si era iniziato a parlare del possibile lancio di un nuovo modello di HomePod entro il 2023, più precisamente di un’edizione rinnovata del primo smart speaker del gruppo di Cupertino. L’ipotesi è stata avanzata dall’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui non c’è però da aspettarsi un restyling troppo radicale.