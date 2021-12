Apple: nuovo iMac Pro da 27″ in arrivo nel 2022?

Per tutti coloro che speravano nell'arrivo di un nuovo iMac Pro ci sono buone notizie: la prossima generazione dei Mac desktop destinati ai professionisti che necessitano di un comparto hardware particolarmente potente potrebbe far capolino sul mercato nella primavera del prossimo anno, più precisamente tra il 20 marzo e il 21 giugno 2022, periodo durante il quale l'azienda di Cupertino è solita annunciare nuovi prodotti.

iMac Pro da 27″ con refresh rate adattivo fino a 120Hz

A riferire la buona nuova è Ross Young, analizza specializzato in display di Display Supply Chain Consultants, secondo cui il nuovo iMac Pro, del quale si vocifera già da diversi mesi, dovrebbe andarsi a caratterizzare per una diagonale da 27″ e per la presenza di uno schermo mini-LED, offrendo supporto per il refresh rate adattivo fino a 120Hz, ovvero la tecnologia che sui MacBook Pro 14″ e 16″ lanciati nel 2021 regola automaticamente la frequenza d'aggiornamento dello schermo in base al movimento di quello che c’è su di esso. Presumibilmente saranno due le varianti commercializzare: una con processore M1 Pro, l'altra con M1 Max.

Da notare che Young accenna anche all'uso dei display OLED sui futuri modelli di iPad e sugli altri Mac. A suo parere, sui dispositivi in questione la suddetta tecnologia non arriverà prima del 2023. Attualmente il prezzo dei pannelli mini-LED è superiore rispetto agli OLED di analoghe dimensioni, ma il costo dovrebbe diminuire nel corso del tempo, man mano che schermi di questo tipo vengono sempre più adottati.

Ad ogni modo, tutte le informazioni in questione sono da prendere con le pinze, come si suol dire, in quando trattasi di indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente da Apple di Apple, sebbene Young sia solitamente molto attendibile, vantando 25 anni di esperienza nell'industria dei display e avendo in passato previsto correttamente l'arrivo di iPad mini da 8,3″ e quello dei MacBook Pro con tecnologia ProMotion.